FC Barcelone : İlkay Gündoğan pousse un énorme coup de gueule contre ses coéquipiers !

L’après-match était plutôt tranquille. Il faut dire que ce duel entre les deux frères ennemis du football espagnol a finalement été assez tranquille, sans réelle polémique au niveau de l’arbitrage notamment, ni trop de faits de matchs marquants. Il y a malheureusement eu de nouvelles insultes racistes contre Vinicius Junior à déplorer, mais si on parle de terrain, les émissions TV et radio espagnoles, avides de polémiques en tout genre, n’ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent.

Mais ça, c’était jusqu’à ce que des déclarations d’İlkay Gündoğan ne fassent surface. Le milieu de terrain s’est exprimé auprès de LaLiga TV après la rencontre, mais les images n’ont visiblement été diffusées que ce dimanche matin. Et elles ont rapidement été mises en une de tous les sites d’actualité en Espagne, tant elles sont considérées fortes. « Je veux être honnête mais sans en faire trop, je ne veux pas dire quelque chose que je ne devrais pas dire », a ainsi commencé l’ancien de Manchester City, qui n’y va pas de main morte et fustige l’attitude de ses partenaires.

Un recadrage en règle

« Je reviens du vestiaire, et forcément, les gens sont déçus. Mais après un match si important et un résultat négatif, j’aimerais voir plus de colère et de déception. Cela fait partie du problème. Il doit y avoir plus d’émotions quand tu perds et que tu sais que tu peux mieux jouer et faire les choses mieux dans certaines situations, mais tu ne réagis pas. Et ça, ça se voit sur le terrain. On doit progresser énormément de ce côté parce que sinon, le Real Madrid et même Girona vont s’échapper », a ainsi pesté l’Allemand, mécontent de l’attitude de ses partenaires.

« Je ne suis pas venu ici pour perdre ce type de matchs comme ça ou pour permettre que des lacunes comme ça soient visibles. Moi aussi j’ai ma responsabilité, en tant que joueur vétéran, pour éviter que l’équipe agisse comme ça. On a besoin de résistance », a conclu le joueur de 33 ans après son premier Clasico officiel. Une sortie médiatique remarquée qui va faire parler en Espagne ces prochains jours…