FC Barcelone : le malaise Ilkay Gündogan prend de l’ampleur

«Après un match si important et un résultat négatif, j’aimerais voir plus de colère et de déception. Cela fait partie du problème. (…) Je ne suis pas venu ici pour perdre ce type de matchs comme ça ou pour permettre que des lacunes comme ça soient visibles.» Ilkay Gündogan n’a pas caché sa colère après la défaite du FC Barcelone (2-1) lors du Clasico samedi dernier. Depuis, le milieu de terrain fait les choux gras de la presse catalane. Ses déclarations suscitent pas mal de polémiques.

Si sa réaction est plutôt légitime et compréhensible sur le fond, la manière elle pose un peu problème. Certes, à 33 ans, il en a vu d’autres mais en affirmant de tels propos, il brise le code du vestiaire, celui où tout doit se régler en interne. Le problème semble assez profond à en croire les informations de Sport. Depuis son arrivée en Catalogne cet été, Gündogan a fait part à plusieurs reprises de son mécontentement sur le fonctionnement du club. Son comportement hier lors du Ballon d’Or est une nouvelle preuve du malaise qui est en train de naître.

Gündogan surpris de manière négative par le Barça

Habitué à Manchester City d’être aidé pour tout et n’importe quoi, le milieu de terrain a regretté le manque de soutien du FC Barcelone. Ce qui le gêne concerne davantage les à côté de la vie de sportif de haut niveau. Il estime par exemple ne pas avoir été suffisamment soutenu par son nouveau club, qui lui a pourtant assuré d’avoir le statut de cadre de l’effectif, concernant son déménagement. Il aurait aimé bénéficier de facilités logistiques, d’aide dans ses démarches et la recherche d’un logement.

Il a déjà rapporté à la direction ce genre de problèmes rencontrés, estimant avoir été un peu laissés pour compte avec sa femme et leur jeune garçon de six mois. Le club s’est excusé, mais d’autres soucis ont été remontés et ont mis trop de temps à être réglés, assure Sport, qui résume : «Gündogan a été surpris de manière négative.» Surtout qu’il n’est pas le seul. D’autres recrues arrivées dans les derniers mois n’ont pas reçu l’aide souhaitée lors de leur signature, quand des joueurs de la réserve ont carrément dû se débrouiller par eux-mêmes pour se rendre aux entraînements, et en revenir.