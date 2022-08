AS Rome : José Mourinho fait le point sur la piste Andrea Belotti

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier et son départ libre du Torino, Andrea Belotti (28 ans) est à la recherche d'un nouveau challenge. L'international italien (44 sélections, 12 buts) aux 106 réalisations en 270 apparitions en Serie A est annoncé avec insistance du côté de la capitale, à l'AS Roma. José Mourinho a fait le point sur cette piste ce dimanche en conférence de presse.

La suite après cette publicité

« Je ne réponds pas à la question si j'aimerais avoir un autre attaquant dans l'équipe, car le directeur sportif Tiago (Pinto) sait déjà ce que je pense et je dois attendre dans l'espoir que quelque chose puisse être réalisé. Je ne sais pas si nous allons faire signer Andrea Belotti, mais je peux parler de lui car il est encore libre et je peux dire que je suis content de savoir qu'il veut rejoindre la Roma », a notamment lancé le coach portugais de 59 ans avant le match de championnat entre la Louve et Cremonese lundi (18h30).