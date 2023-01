OM : ça brûle pour Bamba Dieng à Lorient !

La suite après cette publicité

Comme nous vous le révélions ce matin, l’OM et Lorient étaient en pleine négociation pour Bamba Dieng. Bien évidemment, les discussions portaient sur un contrat moins avantageux aussi bien pour l’international sénégalais que pour le club phocéen. Selon nos informations, les différentes parties sont sur le point d’aboutir à un accord.

Il s’agirait bien d’un contrat de 4 ans et demi, mais dont les modalités exactes n’ont pas encore fuité (on évoque en interne un contrat de deux ans et demi + 2 années en option). Concernant l’indemnité de transfert, elle serait bien moins élevée que les 10 M€ initialement prévus dans le deal Moffi.

