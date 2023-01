Ça négocie dur entre l’OM et Lorient pour Bamba Dieng !

La suite après cette publicité

Il y a tout juste 24 heures, le dossier Bamba Dieng offrait un nouveau rebondissement. Les examens médicaux faits au joueur à Lorient par les médecins du club mettaient en lumière la défaillance de l’un de ses genoux, celui-là même qui avait fait capoter son arrivée à Nice en fin de mercato estival. En interne à Lorient, on s’interrogeait alors sur l’intérêt de poursuivre les négociations pour boucler l’arrivée de l’international sénégalais.

Mais après réflexion, Loïc Fery, le boss du club breton prenait la décision de continuer à mener les négociations aussi bien avec les agents du joueur qu’avec le club phocéen. Bamba Dieng, continuait (tard dans la nuit, il se trouvait toujours dans le Morbihan) de patienter que la situation se décante. Lorient et les agents du joueur ont rapidement trouvé un nouvel accord, avec une baisse de salaire par rapport à la proposition initiale.

Dieng privilégie Lorient à Everton

Et si Pablo Longoria s’est fait une raison dans le dossier Terem Moffi, il est toujours ouvert à la possibilité de vendre son n°12 aux Merlus. Cependant, et malheureusement pour lui, il n’est plus question d’envisager 10 M€ dans l’opération. Lorient est toujours convaincu par les qualités du joueur malgré son problème de genou, mais n’est plus prêt à investir cette somme sur l’international sénégalais.

Selon nos informations, des discussions sont en cours entre l’OM et Lorient pour tenter de trouver un arrangement. Dans le même temps, Bamba Dieng a été relancé par Everton. Mais l’attaquant marseillais a indiqué aux Toffees qu’il privilégiait Lorient, car il sait qu’il pourra bénéficier de plus de temps de jeu, et pourra se mettre en valeur sous les ordres de Regis Le Bris, dont il apprécie les méthodes et sa vision tactique du jeu. Quoi qu’il arrive, le temps presse dans un feuilleton qui ne peut pas durer indéfiniment. Mais depuis l’été dernier, il faut raison garder et ne pas faire de plan sur la comète. Suite au prochain épisode…