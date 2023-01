Vinícius Júnior accuse LaLiga de racisme, le surprenant coup de pression de Manchester United contre Marcus Rashford

Vinicius Junior enrage contre LaLiga

Ce week-end Vinicius Junior a dénoncé des insultes racistes lors du match Valladolid-Real Madrid. Pour lui, La Liga «continue à ne rien faire». Du coup, l’organe qui gère le football professionnel en Espagne, et plus précisément son président, Javier Tebas, lui a répondu. «À la Liga, nous combattons le racisme depuis des années. Vinicius, c’est bien dommage et c’est injuste de dire que la Liga ne fait rien contre le racisme. Renseignez-vous davantage. Nous sommes à votre disposition pour que tous ensemble, nous puissions aller dans le même sens», a lancé le dirigeant sur Twitter. Il a aussi annoncé l’ouverture d’une enquête par rapport à cet incident.

Prolongation pour Rashford

The Manchester Evening News met en avant ce matin les derniers propos de Luke Shaw en conférence de presse. L’Anglais a félicité Erik ten Hag pour avoir sévèrement réprimé l’indiscipline à Manchester United. En fait, le coach néerlandais a écarté Marcus Rashford du onze de départ pour le déplacement des Red Devils chez les Wolves samedi, après que l’attaquant ait manqué une réunion d’équipe et se soit endormi. L’international anglais est entré en jeu à la mi-temps et a inscrit le seul but de la rencontre. «Les gens ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent, c’est peut-être ça le problème dans le passé», a déclaré Shaw. Les Red Devils apprécient donc la main de fer du nouveau manager. Et si Rashford a un peu déçu par son comportement, tout est déjà oublié. D’après le quotidien anglais, MU est bien décidé à prolonger le contrat de l’ailier après avoir déjà levé une option d’une année supplémentaire. Pas question de le voir partir libre en 2024.

Les folies milanaises

La Gazzetta Dello Sport ouvre son édition du jour avec le futur de l’AC Milan. Les Rossoneri rêvent d’une pépite de Santos : Angelo Gabriel. Le club milanais aurait fait une offre estimée à 15 M€, bonus compris. Ces dernières heures, les deux clubs poursuivaient les négociations sans accord trouvé. Cet ailier de 18 ans est sous contrat avec son club jusqu’en décembre 2024. En cas d’échec, d’après le journal au papier rose, Milan compte toujours recruter l’ailier Suisse Noah Okafor, qui performe à Salzbourg. Enfin, pour pallier l’absence longue durée de Maignan, l’AC Milan est en passe de finaliser l’arrivée surprise du jeune gardien colombien Devis Vásquez , qui évolue dans le club de Guaraní en première division paraguayenne.