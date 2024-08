Le rêve fou sous fond de vengeance de Martin Braitwhaite

« Maintenant, on va chercher le club ». Dans une vidéo d’adieu dans laquelle il semble plutôt ému, Martin Braitwhaite a fait ses adieux à l’Espanyol. Après une superbe saison à 22 buts en deuxième division espagnole et une montée en Liga à la clé, l’ancien du TFC et du FC Barcelone quitte la formation catalane. Il va poursuivre sa carrière à Gremio, au Brésil.

Ses quelques mots ne sont en revanche pas anodins. Ce week-end, la presse espagnole expliquait ainsi que l’attaquant danois envisage de… racheter l’Espanyol. Une rumeur qui peut paraître saugrenue, mais qui se tient puisque le joueur est extrêmement riche, étant même un des hommes les plus fortunés de la planète selon le magazine spécialisé Forbes. Et ce, en grande partie grâce à des investissements réussis dans le secteur immobilier aux Etats-Unis. L’argent ne serait donc pas un problème pour Martin Braithwaite. Comme il l’a confirmé, c’est très sérieux.

Le club avait déjà été proposé à Braithwaite

Un désir motivé par une soif de vengeance, lui qui n’a pas été respecté, selon lui du moins, par la direction du club, qui appartient au Rastar Group, entreprise chinoise gérée Chen Chuanghuang. Une direction qui est aussi très critiquée par les supporters de l’Espanyol, et au delà d’une vendetta, c’est aussi un moyen de remettre le club sur le droit chemin pour Braithwaite, lui qui a adoré son étape chez les Pericos. Depuis des mois déjà, des rumeurs concernant une vente du club vont bon train, alors que Rastar avait confirmé avoir reçu plusieurs propositions. Curieusement, en mai dernier, Sport dévoilait que Braithwaite avait été sondé par sa direction sur la possibilité de racheter le club.

Tout ceci ne date donc pas d’hier, et on imagine que cet été aussi, et malgré les différences qu’il y a eu, les dirigeants seraient d’accord pour vendre le club au Danois, à qui on avait proposé une offre de prolongation qu’il avait jugée ridicule. En décembre 2023, la presse catalane évoquait un prix de vente du club fixé à 120 millions d’euros. Une somme qui monterait à 170 millions d’euros en cas de montée en Liga, ce qui s’est finalement produit. Arrivé en 2016, le groupe Rastar avait promis de faire de l’Espanyol une des places fortes de la Liga, mais le club a été bien loin de ce qui était attendu, jouant surtout le milieu de tableau ou le maintien, avec deux relégations en D2 et une seule participation européenne, en Europa League lors de la saison 2019/2020. Braithwaite, en plus d’être un repreneur potentiel très sérieux, est donc aussi vu comme un homme qui pourrait enfin offrir au club ce qu’il mérite…