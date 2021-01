Moussa Dembélé quitte Lyon pour l'Atlético de Madrid

La suite après cette publicité

Fin heureuse pour un dossier dont nous vous parlions en exclusivité. Moussa Dembélé quitte l'Olympique Lyonnais, leader de la Ligue 1, et rejoint l'Atlético de Madrid, actuellement en tête de La Liga ! L'attaquant de 24 ans arrivé en terres lyonnaises à l'été 2018 était sous contrat jusqu'en 2023. En retrait depuis le début de la saison (1 but en 16 apparitions) après avoir terminé meilleur buteur du club deux années de suite (23 et 24 buts), le natif de Pontoise part en quête d'un nouveau challenge, en Espagne.

Diego Costa parti cet hiver, l'Atlético de Madrid, qui occupe la tête du championnat d'Espagne (1er, 1 point devant le Real Madrid avec trois matches en retard), s'était mis à la recherche d'un soutien à Luis Suarez, meilleur buteur du club avec 9 réalisations, mais bien seul devant. Willian José, de la Real Sociedad, et Arkadiusz Milik, du Napoli, avaient été cités pour remplacer l'Hispano-Brésilien. Loren Moron, du Betis, et Raul De Tomas, qui brille avec l'Espanyol en deuxième division, étaient d'autres pistes. Les Colchoneros se sont finalement tournés vers le Rhône.

Un prêt assorti d'une option d'achat à plus de 35 M€ bonus compris

Comme nous vous le révélions, si une première offre de prêt avec option d'achat obligatoire (35 M€ bonus compris + un pourcentage sur la plus-value en cas de future revente) n'avait pas fait céder les dirigeants rhodaniens, la seconde aura été la bonne. Entamées depuis plusieurs jours, les discussions entre Lyon, notamment Vincent Ponsot (directeur général du football) et les Colchoneros, s'étaient poursuivies jusqu'à vendredi. C'est finalement sous la forme d'un prêt avec option d'achat non obligatoire, légèrement supérieure à 35 M€, que les parties se sont entendues.

Formé au PSG, Moussa Dembélé était parti tôt à Fulham, où il avait évolué de 2012 à 2016. Il avait ensuite pris la direction du Celtic, où après deux saisons pleines l'OL l'avait repéré. Vingt-deux millions sur la table pour l'international Espoirs (13 buts, 25 sélections), deux années et demi de bons et loyaux services et puis s'en va. Arrivé à un moment charnière de sa carrière, l'attaquant droitier rejoint une pointure européenne, avec l'ambition, toujours, de séduire Didier Deschamps.

Toutes les informations sur l'arrivée d'Islam Slimani à l'Olympique Lyonnais et le prêt payant de Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid ⤵https://t.co/z5Z7fzMPaD — Olympique Lyonnais (@OL) January 13, 2021

Convaincu par Diego Simeone

Convaincu par le projet proposé par l'Atlético et la capacité de Diego Simeone, un coach avec lequel le feeling est passé très rapidement, à le faire progresser, Moussa Dembélé n'a pas longtemps hésité. Le technicien argentin a su convaincre Dembélé de son futur rôle dans l'équipe et de son ambition élevée, à savoir la construction d'une équipe en capacité de s'offrir le titre de champion d'Espagne dès cette saison. Après avoir rejoint la capitale espagnole lundi et passé sa visite médicale, le club madrilène a officialisé la venue du deuxième Français de l'effectif, après Thomas Lemar.

« L’Olympique Lyonnais informe du prêt payant de Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid jusqu’au 30 juin 2021.Ce prêt d'un montant de 1,5M€ s'accompagne d'une option d'achat fixée à 33,5M€ à laquelle pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 5 M€, ainsi qu’un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert », a expliqué le club dans un communiqué officiel. Une belle aventure s'annonce pour l'attaquant français, remplacé par Islam Slimani à Lyon !