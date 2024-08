OM : visite médicale en cours pour Jonathan Rowe

Ça sent plus que bon pour Jonathan Rowe à l’OM. Après avoir trouvé un accord avec Norwich autour d’un transfert à 16 millions d’euros, bonus compris, le club phocéen et ses supporters ont accueilli l’international espoir anglais ce jeudi à l’aéroport de Marseille-Provence.

Comme avant n’importe quel transfert, le joueur va devoir se soumettre à une batterie de tests médicaux. Et nous pouvons vous confirmer que cette visite médicale a bien lieu en ce moment même. Dans la foulée, le joueur de 21 ans paraphera son contrat avec l’Olympique de Marseille. L’officialisation du transfert pourrait avoir lieu ce soir ou plus probablement vendredi matin en fonction de l’issue des examens médicaux. Par ailleurs, le club phocéen espère bien pouvoir inscrire son nouveau joueur pour qu’il soit sur la feuille de match ce dimanche face à Reims à l’Orange Vélodrome.