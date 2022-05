Premier League : Tottenham en Ligue des champions, Burnley accompagne Watford et Norwich en Championship

Ce dimanche après-midi, 10 rencontres se jouaient en simultané dans le cadre de la 38e et ultime journée de Premier League. Au programme, la course pour le titre entre Manchester City, qui recevait Aston Villa, et Liverpool, hôte de Wolverhampton à Anfield. Les deux rivaux londoniens Tottenham (à Norwich) et Arsenal (face à Everton) connaissaient également un duel à distance pour la quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions, avec un avantage Spurs avant cette rencontre. Enfin, en bas de tableau, Burnley et Leeds, affrontant respectivement Newcastle et Leeds, se livraient une lutte sans merci pour rester dans l'élite du football anglais.

On débute ce tour d'Angleterre par l'Emirates, antre dans lequel les Gunners accueillaient Everton, assuré de jouer en Premier League la saison prochaine. Les Londoniens devaient obligatoirement remporter son dernier match de la saison et espérer un faux pas des Spurs. Les hommes de Mikel Arteta faisaient le travail de leur côté, notamment grâce aux jeunes Martinelli et Nketiah, avant que Cedric et Gabriel n'aggravent la mise malgré la réduction du score de Van de Beek (4-1). Néanmoins, c'est Tottenham qui jouera la Ligue des Champions après sa large victoire sur la pelouse de Norwich, déjà relégué en Championship (4-0), à noter les doublés de Kulusevski et Son. Les Spurs gardent leur place dans le top 4 devant Arsenal, qui se contentera de la Ligue Europa.

Manchester United en C3, Burnley relégué

En déplacement sur le terrain de Crystal Palace, Manchester United, qui ne peut plus jouer la C1, devait assurer sa sixième place au classement. Cependant, les Red Devils, avec la première titularisation de l'ancien Monégasque Mejbri, concédaient l'ouverture du score de Zaha avant la mi-temps. Les Eagles gardaient cet avantage jusqu'au coup de sifflet final et gagnaient une place au classement. Les Mancuniens restaient néanmoins à leur place après la défaite de West à Brighton. Si Antonio ouvrait le score quelques minutes avant la pause, les Seagulls renversaient les Hammers en seconde période par le biais de Vetlman et Gross. Les pensionnaires du stade Olympique de Londres seront donc en Ligue Europa Conference.

Enfin en bas de tableau, Burnley et Leeds se disputaient la dernière place en Premier League restante. Les Clarets s'inclinaient à domicile face à Newcastle, qui pouvait remercier son attaquant anglais Wilson, auteur d'un doublé pour permettre aux Magpies de terminer une saison compliquée à la 11e place, alors qu'ils occupaient la place de lanterne rouge à la mi-saison. Avec cette défaite du concurrent direct au maintien, les Peacocks n'avaient besoin que d'un point pour jouer en première division en 2022/2023. Raphinha débloquait la marque sur penalty avant l'égalisation de Canos dans le dernier quart d'heure. Un point vital pour les hommes de Jesse Marsch, qui goûteront à la PL dans trois mois.

Les résultats complets du multiplex

Arsenal 5-1 Everton : Martinelli (sp 27e), Nketiah (31e), Cedric (56e), Gabriel (59e), Odegaard (82e) / Van de Beek (45+3e)

Brentford 1-1 Leeds : Canos (78e) / Raphinha (sp, 56e)

Brighton 2-1 West Ham : Veltman (50e), Gross (80e) / Antonio (40e)

Burnley 0-2 Newcastle : Wilson (sp 20e, 60e)

Chelsea 1-1 Watford : Havertz (10e), Gosling (87e)

Crystal Palace 1-0 Manchester United : Zaha (37e)

Leicester 3-1 Southampton : Maddison (49e), Vardy (74e), Perez (81e) / Ward-Prowse (sp 79e)

Liverpool 3-1 Wolverhampton : Mané (24e), Salah (84e), Robertson (89e) / Neto (3e)

Manchester City 3-2 Aston Villa : Gundogan (76e, 81e), Rodri (79e) / Cash (37e), Coutinho (69e)

Norwich 0-5 Tottenham : Kulusevski (16e, 64e), Kane (32e), Son (50e, 70e)