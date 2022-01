Sardar Azmoun rejoint le Bayer Leverkusen dés cet hiver

Alors que son arrivée libre au Bayer Leverkusen pour cet été était déjà assurée, Sardar Azmoun (27 ans) va finalement aller en Allemagne dès cet hiver. Le club russe a annoncé le départ de son buteur iranien dans un communiqué : «Sardar Azmoun quitte le Zenit. L'attaquant iranien rejoindra le Bayer Leverkusen lors de ce mercato. Tout le monde au club souhaite remercier Sardar pour son incroyable contribution et le succès qu'il a apporté au Zenit pendant son séjour ici.»

Arrivé à l'hiver 2019 en provenance du Rubin Kazan, Sardar Azmoun a disputé 104 matches avec le Zenit pour 62 buts et 23 offrandes. Remportant le championnat russe à trois reprises, celui qui compte 39 réalisations en 60 capes avec l'Iran va enfin découvrir la Bundesliga. Il a signé jusqu'en juin 2027 avec le Bayer Leverkusen.

