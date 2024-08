OL : accord total pour l’arrivée de Tanner Tessmann

Depuis plusieurs semaines, le mercato de l’OL est en stand-by. Outre l’arrivée rutilante de Georges Mikautadze à la mi-juillet, le club rhodanien n’avait pas pu s’activer sur d’autres pistes alors que la fuite des indésirables ne se passait pas comme prévu dans le Rhône. Même si ces problèmes de départ persistent, les dirigeants lyonnais ont quand même décidé de passer à la vitesse supérieure ces derniers jours à quelques encablures de la fin du mercato, vendredi prochain. Un chantier était alors prioritaire aux yeux de tout le monde à Lyon : le milieu de terrain. Manquant de solutions à ce poste, Pierre Sage avait subtilement réclamé des renforts à ses dirigeants à maintes reprises en interview.

Le technicien de 45 ans a finalement vu sa persévérance être récompensée. Depuis quelques jours, plusieurs sources indiquent un intérêt prononcé des Gones pour Tanner Tessmann. Le milieu de terrain américain, sous contrat jusqu’en 2025 avec Venise, dispose d’un profil puissant et est doté d’une belle qualité technique qui manque dans l’entrejeu de l’OL depuis le début de saison. Ce samedi, L’Equipe affirme que le joueur de 22 ans va bel et bien s’engager à Lyon, où il est attendu dans la journée pour passer sa visite médicale, alors que ses futurs coéquipiers affronteront Monaco au Groupama Stadium à 17h. Le natif de l’Alabama va rejoindre la capitale des Gaules pour les cinq prochaines saisons et son transfert se situerait aux alentours des 6 M€ selon les informations de nos confrères.