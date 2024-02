Rennes : la préfecture d’Ille-et-Vilaine interdit les couleurs rouge et noir

En voilà une bien curieuse décision que nous rapporte la presse bretonne en ce mercredi. Alors que le Stade Rennais s’apprête à accueillir l’AC Milan, dans le cadre des Barrages retour de la Ligue Europa, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a tenu à mettre en place un certain nombre de choses pour agrandir le dispositif de sécurité pour cette rencontre jugée à haut risque en raison de la rivalité entretenue entre les Ultras italiens de la Curva Sud et les Ultras français du groupe Roazhon Celtic Kop. Un bras de fer notamment lié à la revendication d’un logo représentant un visage à demi camouflé derrière un bandeau. La Division nationale de lutte contre le hooliganisme a classé de niveau trois sur l’échelle du risque d’affrontements pour ce match à guichets fermés. Pour rappel, près de 1 300 supporters dont 400 Ultras de l’AC Milan sont attendus dans les rues de Rennes ce jeudi.

La suite après cette publicité

En plus de l’incroyable dispositif de sécurité déployé (six policiers à cheval, deux drones utilisés, deux véhicules de fourrière mobilisés, ouverture des portes plus de 2 heures avant le match, fermeture de la route de Lorient dès 15 heures), la préfecture d’Ille-et-Vilaine a décidé d’interdire dès mercredi «d’afficher et de porter des insignes distinctifs et des écharpes aux couleurs du club italien». Le seul petit problème, auquel les autorités locaux n’ont pas pensé, est que l’AC Milan et le Stade Rennais partagent la même identité visuelle à savoir les couleurs rouge et noir. Ainsi aux yeux de l’arrêté préfectoral, porter un maillot du club breton enfreindrait également cette décision… Aïe coup dur pour les Bretons.