Ligue 2 : Guingamp étrille l’AC Ajaccio

Poursuite et fin de la sixième journée de Ligue 2 ce lundi. Auteur d’un début de saison plus que convaincant, l’En Avant Guingamp recevait l’AC Ajaccio pour une rencontre qui s’annonçait compliquée malgré le départ mitigé des Corses. Finalement, les Bretons n’ont eu aucune difficulté à se défaire d’un triste ACA. En effet, alors que Yoann Touzghar aurait pu ouvrir le score pour les visiteurs si le poteau ne s’était pas trouvé sur sa route (4e), l’EAG a ouvert le score quelques secondes plus tard grâce à l’inévitable Amine El-Ouazzani (1-0, 4e).

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Laval 13 6 4 4 1 1 8 4 2 Caen 12 6 7 4 0 2 11 4 3 Amiens 12 6 1 4 0 2 8 7 4 Guingamp 10 6 6 3 1 2 12 6 5 Grenoble 10 6 3 2 4 0 3 0 6 Auxerre 9 6 4 2 3 1 12 8 7 Bordeaux 9 6 -1 3 1 2 7 8 8 Rodez 8 6 2 2 2 2 9 7 9 Bastia 8 6 0 2 2 2 7 7 10 ASSE 8 6 0 2 2 2 6 6 11 Pau 8 6 -1 2 2 2 9 10 12 Angers 8 6 -1 2 2 2 6 7 13 Troyes 7 6 1 1 4 1 9 8 14 Annecy 7 6 0 1 4 1 6 6 15 Paris FC 6 6 -2 2 0 4 6 8 16 Dunkerque 6 6 -3 1 3 2 5 8 17 Ajaccio 6 6 -5 1 3 2 4 9 18 Concarneau 5 6 -5 1 2 3 4 9 19 Valenciennes 5 6 -6 1 2 3 3 9 20 QRM 2 6 -4 0 2 4 5 9 Voir le classement complet

Le buteur marocain, en forme ce soir, s’est même offert le doublé peu après la demi-heure de jeu grâce à un enchaînement plein de sang-froid (2-0, 32e). Face à d’apathiques ajacciens, les Guingampais ont faibli mais n’ont pas été franchement inquiétés au retour des vestiaires. Finalement, c’est Baptiste Guillaume qui, en marquant dans le but vide, a scellé la victoire des hommes de Stéphane Dumont (3-0, 78e). Avec ce succès, Guingamp suit de près le trio de tête et pointe à la quatrième place. Ce revers ne fait, en revanche, pas les affaires d’Ajaccio qui est désormais dix-septième.