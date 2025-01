Real Madrid : Kylian Mbappé a pris 3 grandes résolutions pour 2025

Disons que Kylian Mbappé commence à faire taire un paquet de ses détracteurs. Arrivé en grande pompe du côté du Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé devait continuer de construire sa légende du côté de la capitale espagnole. Parti librement du Paris Saint-Germain où le Bondynois avait connu une fin d’aventure quelque peu ratée après avoir marqué son histoire et celle des pensionnaires du Parc des Princes en sept ans de vie commune, l’attaquant de 26 ans souhaitait désormais marquer l’histoire du club de ses rêves. Passionné du Real Madrid depuis son enfance, le joueur formé à l’AS Monaco arrivait donc à Madrid dans une équipe championne d’Europe et aux côtés d’autres stars du football mondial.

Une nouvelle aventure qui avait son lot de difficultés et Mbappé en a éprouvé pas mal lors de ses débuts dans la capitale ibérique. Pointé du doigt pour ses contre-performances sur le pré, KM9 a également été tiraillé par des histoires extra-sportives qui ne l’ont sûrement pas aidé à gérer ses difficultés sur le terrain. Cité par la presse suédoise dans une affaire de viol à Stockholm ou encore absent des deux derniers rassemblements de l’équipe de France après un Euro en Allemagne raté, Mbappé n’a pas traversé la meilleure passe de sa carrière lors des six derniers mois. Pour autant, suite à une interview accordée à Canal+ et un retour de blessure, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a affiché un visage clairement plus reluisant sur le pré lors de ses dernières sorties avec les Merengues. De quoi instiller un espoir grandissant en Espagne pour l’ancien pensionnaire de l’INF Clairefontaine.

Kylian Mbappé compte remettre tout le monde d’accord

Forcément, après une année 2024 très difficile avec le PSG, le Real Madrid et l’équipe de France, Mbappé compte acter sa rédemption pour 2025. Pour y arriver, le numéro 9 madrilène aurait fixé trois objectifs prioritaires. Après un message fort où il s’adresse notamment aux supporters du Real Madrid en faisant de grandes promesses, plusieurs informations circulent en coulisses sur les grandes volontés de Kylian Mbappé. Dans son édition du jour, L’Equipe explique notamment que le joueur s’est fixé trois grands objectifs pour la nouvelle année. La première serait de tout simplement mettre Madrid à ses pieds. Conscient de ses difficultés en début de saison, Mbappé se sent mieux depuis quelques semaines et compte capitaliser sur ce regain de forme opportun.

En parallèle de cet objectif en club, le capitaine de l’équipe de France compte bien récupérer ses lettres de noblesse avec les Bleus. Alors qu’il n’a plus vu Clairefontaine et Didier Deschamps depuis un rassemblement de septembre houleux, les rumeurs vont bon train quant à l’avenir de Mbappé avec les Bleus. Déterminé à revenir rapidement, le numéro 10 tricolore devra également revenir sur ses volontés de capitanat. Pour finir, Mbappé veut redevenir un candidat crédible au Ballon d’Or. Alors que plusieurs de ses concurrents sont dans le dur, Mbappé souhaite glaner son premier Ballon d’Or dès cette nouvelle année. Estimant qu’il aurait dû remporter l’édition de 2018 et qu’il était très proche de s’emparer du prix en 2023, l’attaquant du Real Madrid est conscient qu’il a une carte à jouer en 2025 et cela passera notamment par une deuxième partie de saison mémorable avec les Merengues et l’équipe de France en Ligue des Nations. Reste à savoir si ses bonnes résolutions seront appliquées en 2025. Premiers éléments de réponse ce vendredi soir face à Valence (21h).