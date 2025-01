Real Madrid : le message fort de Kylian Mbappé pour 2025

Kylian Mbappé a dû passer des fêtes de fin d’année plutôt agréables. Après plusieurs semaines compliquées et des prestations plutôt médiocres dans certains gros matchs de cette première partie de saison, le Bondynois s’est refait la cerise en décembre, avec 5 buts et 2 passes décisives sur ce dernier mois de l’année 2024. Il a même été élu joueur du mois de décembre par les fans merengues.

Même si le Bondynois sait que c’est surtout lors des grandes échéances européennes qu’il sera attendu au tournant, tout va mieux pour lui donc, et cette trêve hivernale a été plus paisible qu’elle ne l’aurait été s’il n’avait pas performé en décembre. Et mardi, pour le dernier entraînement de l’année à Madrid, il a pris la parole et a dévoilé les objectifs du club pour 2025.

Des ambitions XXL

« On ne pouvait pas mieux finir cette année qu’en étant entouré des supporters. C’est bon de sentir leur amour pour affronter cette deuxième partie de saison. L’objectif est d’être plus forts et heureux en 2025. Quand tu joues pour le Real Madrid, tu dois lutter pour tous les titres et rendre heureux tes fans. Nous voulons écrire notre histoire et écrire la grande histoire du Real Madrid. Maintenant, il y a la Supercoupe d’Espagne et on va travailler pour la gagner. On veut aussi la Liga et la Ligue des Champions », a lancé le Français dans des propos rapportés par les médias officiels du club.

Même s’il n’a pas évoqué ses ambitions individuelles et personnelles, inutile de préciser que l’international tricolore tentera de vivre un 2025 le plus prolifique possible afin d’aller chercher ce Ballon d’Or 2025. C’est en partie pour cette raison qu’il a décidé de rejoindre Madrid et il sait que du côté de la capitale espagnole, tout le monde est derrière lui…