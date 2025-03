Monaco : Maghnes Akliouche est flatté par l’intérêt du PSG

Cette saison, Maghnes Akliouche a pris une autre dimension avec Monaco. Auteur de cinq buts et huit passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues, le meneur de jeu de 23 ans a prouvé qu’il était capable d’être performant également sur la scène européenne. Rouage essentiel du collectif monégasque, le natif de Tremblay-en-France est forcément sur le radar de plusieurs clubs dont le PSG. Interrogé sur cet intérêt par Téléfoot ce dimanche, Akliouche ne s’est pas trop livré sur son avenir :

«Je suis sous contrat jusqu’en 2028. Je veux juste donner le meilleur de moi-même au quotidien. Pour le reste, on verra avec le club mais honnêtement, je me sens très bien à Monaco. Le PSG ? C’est toujours flatteur. C’est l’un si ce n’est le meilleur club de France. Ça reste flatteur mais comme j’ai dit, je suis concentré sur l’AS Monaco et nos grandes échéances.»