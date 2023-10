OM-OL : un chauffeur de bus raconte sa soirée chaotique

La rencontre entre l’OM et l’OL, prévue au Vélodrome ce dimanche, a été reportée en raison du caillassage du bus lyonnais et de la grave blessure de Fabio Grosso. L’un des projectiles balancés par les fans a d’ailleurs touché Fabio Grosso et Raffaele Longo, son adjoint. Le coach italien a été grièvement touché et a dû être soigné d’urgence. Un incident grave, d’autant plus qu’un autre bus, transportant plusieurs supporters lyonnais, a également été caillassé par un groupe de supporters dans la soirée.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au Progrès, un chauffeur de bus d’un groupe de supporters de l’OL raconte les scènes d’affrontements entre supporters auxquelles il a assisté. «Je n’ai jamais vu cela. Des supporters marseillais étaient autour des bus. Ils frappaient contre les cars en chantant. J’ai eu de la chance car le mien n’a pas été endommagé mais je voyais les véhicules de mes collègues devant moi en train de se faire caillasser (…) Plus de 50 % des bus sont détruits. Il n’y a plus de vitres, les portes ne ferment plus. Nous ne savons pas comment on va faire pour ramener 600 supporters à Lyon maintenant que nous savons que le match n’aura pas lieu», a-t-il expliqué. Le retour des supporters lyonnais se veut déjà compliqué.