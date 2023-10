OM-OL : le car des supporters lyonnais également caillassé

Plus les minutes passent, plus le choc de la 10ème journée de Ligue 1 entre l’OL et l’OM prend une terrible tournure. Alors que le car officiel de l’Olympique Lyonnais a violemment été caillassé à son arrivée au stade Vélodrome et que l’entraîneur italien Fabio Grosso a grièvement été blessé, nos confrères de RMC Sport nous apprend qu’un autre car lyonnais a été pris pour cible.

En effet, un autre bus, transportant plusieurs supporters lyonnais, a également été caillassé par un groupe de supporters marseillais, lors de son arrivée aux abords du stade Vélodrome. En attente d’une décision officielle venant de la Ligue de football professionnel (LFP), le climat continue de s’intensifier dans le stade et ses alentours. La Ligue 1 connaît un nouvel épisode tragique, après plusieurs débordements d’ores et déjà enregistrés la saison passée.