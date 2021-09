L1 : OGC Nice - OM sera rejoué à Troyes

L'OGC Nice et l'Olympique de Marseille vont se retrouver à nouveau après le match qui ne s'est pas terminé le 22 août dernier (arrêté à la 75e, le Gym menait 1-0, ndlr). D'après les informations de L'Equipe, les deux équipes rejoueront la rencontre au stade de l'Aube à Troyes à huis clos, sur terrain neutre donc, comme en avait décidé la commission de discipline. Il fallait nécessairement une pelouse d'un stade de Ligue 1 capable de pouvoir accueillir les équipements liés au VAR et à la goal-line technology.

Or, L'Equipe nous apprend que la recherche a été complexifiée par la volonté de quelques clubs de refuser de prêter leur stade le temps d'un match. Ils craignaient de voir leur pelouse être abîmée alors que se profilent les saisons plus froides. La rencontre ne pouvait pas non plus se tenir trop près de Nice et de Marseille. Après les incidents et l'envahissement de l'Allianz Riviera pour des supporters aiglons, répondant au jeu de bouteille de Payet, lui-même ciblé par cette bouteille lancée par des fans niçois, ce nouveau match aura lieu le 27 octobre prochain.