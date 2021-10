Équipe de France : Didier Deschamps réagit après l'exploit face à la Belgique

L’affaire semblait très mal embarquée à la mi-temps. Après un gros round d’observation, la France a vécu un véritable calvaire en fin de première période en encaissant deux buts coup sur coup de Carrasco (37e) et de Lukaku (41e). À cet instant, personne ne voyait les champions du monde en titre aller défier l’Espagne à Milan en finale de la Ligue des Nations dimanche prochain. Et puis tout a changé.

Bien plus incisifs et agressifs au retour des vestiaires, les Bleus ont su revenir à 2-2 avant d’infliger une fin de match terrible aux Diables Rouges. Vainqueurs sur un but de Théo Hernandez, juste après avoir vu un but de Lukaku être refusé pour hors-jeu, les Tricolores ont réalisé un véritable exploit (3-2). Et forcément, Didier Deschamps était aux anges à l’issue de la rencontre.

Personne n'y croyait

« On a été malheureux sur le début de match. On a reculé un peu trop. Cette intensité-là, ça commence par les joueurs offensifs. Ils (les Belges) ont eu leur bonne période pendant 20 minutes, ils ont réussi à nous mettre ces buts. Après on n’a pas pratiquement pas été en danger. On a eu énormément d’occasions », a-t-il déclaré au micro de TF1, avant d’évoquer la mise en place d’un 3-4-3 qui a finalement porté ses fruits.

« Ça demande du temps, de la répétition, c’est un système qui est nouveau aussi. Et puis il y a la qualité de l’adversaire. On a eu des occasions en première période, en deuxième aussi. Gagner ce match-là rapport au scénario, ça prouve encore une fois la force de caractère de cette équipe. Personne ne pensait ça à la mi-temps, je comprends par rapport au résultat, mais ils sont là, ils ne veulent pas lâcher. On était là pour jouer une finale avec un titre au bout. » Rendez-vous dimanche prochain !