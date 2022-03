EL : le groupe de l'OL pour défier Porto

Demain soir, le Paris Saint-Germain va aller défier le Real Madrid en Ligue des Champions. Mais un autre club français sera lui aussi sur le pont, l'Olympique Lyonnais. En effet, les Gones affronteront le FC Porto en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa à 18h45 (match à suivre en direct en live commenté sur notre site).

Pour cette première manche à l'Estádio do Dragão, Peter Bosz a convoqué un groupe de vingt-deux joueurs. Mais le technicien néerlandais fera sans Jérôme Boateng (douleur musculaire), Sinaly Diomandé et Rayan Cherki, tous blessés et donc forfaits pour cette rencontre.

Le groupe de l'OL :

Lopes, Pollersbeck, Bonnevie, Da Silva, Denayer, Dubois, Gusto, Emerson, Henrique, Lukeba, Aouar, Caqueret, Keita, Ndombele, Paqueta, Reine-Adelaïde, Thiago Mendes, Barcola, Dembélé, Faivre, Kadewere, Toko Ekambi.