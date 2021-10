PSG : Neymar a mis les choses au point avec Leonardo

La suite après cette publicité

Secousse. À la lecture des propos de Neymar (29 ans) au sujet de son envie de prendre sa retraite internationale à l'issue du Mondial 2022 au Qatar, le Paris SG, comme certains observateurs, a pris peur. Le Brésilien, qui a récemment prolongé jusqu'en juin 2025 avec une année supplémentaire en option, est-il en train de jouer un mauvais tour au club de la capitale ? En coulisse, le n° 10 de la Seleção n'a jamais vraiment laissé le doute s'installer. Selon les informations de L'Équipe, l'attaquant a appelé son directeur sportif Leonardo dès dimanche et la sortie de l'extrait du documentaire de DAZN pour mettre les choses au point.

Le natif de Mogi das Cruzes a immédiatement rassuré son compatriote, précisant bien qu'il ne parlait que de la sélection et qu'il était toujours motivé par le projet du club parisien. Un ouf de soulagement pour les pensionnaires du Parc des Princes qui, au moment de négocier le nouveau contrat de la star paulista, ont un temps hésité en raison de son investissement au quotidien et de son mode de vie. Oui mais voilà, le spleen de l'Auriverde transpire et n'est pas totalement de nature à évacuer tous les doutes. Il suffit d'ailleurs de lire les propos de l'un de ses proches dans les colonnes du quotidien sportif pour s'en convaincre.

Critiqué de toutes parts...

«Je sais qu’il supporte mal le traitement dont il fait l’objet en France, avec des fautes et des provocations constantes, mais je le vois moins investi, moins heureux, depuis la finale perdue de Ligue des champions (0-1, contre le Bayern Munich, en août 2020)», explique ce dernier avant de poursuivre. «Il est loin du Neymar enthousiaste, épanoui et accessible que je fréquentais à Barcelone. Mais j’espère que l’arrivée de son ami Leo (Messi) va lui permettre de retrouver cette envie de vouloir toujours se dépasser et de prendre conscience qu’il a encore une longue route devant lui.»

Vivement critiqué pour son début de saison loin des attentes avec le PSG (1 but et 1 passe décisive seulement) mais aussi tancé au pays, tant pour son apport sportif limité que pour son comportement en dehors du rectangle vert, Neymar traverse une sacrée zone de turbulences ces dernières semaines. Défendu par Tite, Thiago Silva et Neymar Sr, il sait ce qui lui reste à faire pour évacuer toutes ces ondes négatives. Briller.