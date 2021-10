PSG : Jérôme Rothen tacle Neymar

La suite après cette publicité

« Je pense que c'est ma dernière Coupe du monde. Je la vois comme ma dernière parce que je ne sais pas si j'ai la force d'esprit pour m'occuper encore du football. » Ce week-end, Neymar (29 ans) a fait parler de lui en laissant entendre qu’il pourrait arrêter sa carrière internationale à l’issue du mondial 2022. Des propos qui ont relancé le débat sur la santé mentale des champions sportifs. Mais pour Jérôme Rothen, la déclaration du Brésilien est un manque de respect envers le PSG.

« C’est une déclaration terrible pour le PSG. (…) Quand on lit entre les lignes, le PSG, il s’en fout. Il y a l’amour qu’il a pour le Brésil, pour essayer de gagner une Coupe du monde. Sa dernière chance, ce sera au Qatar dans un an. Mais j’ai envie de lui rappeler ses devoirs. Quand tu es un joueur de cette catégorie-là, que tu es la figure emblématique d’un club depuis plus de quatre ans, que tu as prolongé de cinq ans et que tu as décidé de donner la fin de ta carrière au PSG, tu ne peux pas déclarer ça », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.