PSG : Jean-Claude Blanc évoque la prolongation de Kylian Mbappé

Interviewé dans le podcast d’Alexandre Mars, le directeur exécutif du Paris Saint-Germain, Jean-Claude Blanc, est revenu sur la récente prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Le dirigeant parisien a notamment évoqué l'aspect patriotique de ce choix du Français de 23 ans de prolonger jusqu’en juin 2025 dans la capitale.

« Je pense qu'il est très sincère quand il parle de ce côté patriotique et que gagner en France et à Paris, ça a une autre saveur que de gagner dans un autre club. On a vu l'impact immédiat, tout le monde s'est immédiatement projeté dans la prochaine saison et les suivantes en se disant : "Cette équipe, qui nous donne beaucoup d'émotions, souvent positives, parfois négatives, on a envie de la suivre, de l'aimer et on va faire de grandes choses ensemble" », a expliqué Blanc selon des propos relayés par Culture PSG