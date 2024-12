Liverpool : l’incroyable retour au sommet de Virgil van Dijk

Actuel leader de Premier League avec neuf points d’avance sur ses rivaux Arsenal et Chelsea, ainsi que onze unités de plus que Manchester City, battu ce dimanche 2-0, Liverpool est dans une dynamique ultra-positive. Les Reds peuvent se targuer d’avoir un Mohamed Salah flamboyant en attaque qui bonifie le travail de ses coéquipiers. En défense, un autre patron marche sur l’eau et il se nomme Virgil van Dijk. S’il est désormais âgé de 33 ans, le défenseur néerlandais produit un football de haute qualité sur ce début d’exercice. Une belle récompense pour le 2e du Ballon d’Or 2019 qui avait alors atteint son meilleur niveau il y a cinq ans quand les Reds avaient gagné la Ligue des Champions.

Enchaînant avec un titre de champion lors de la saison 2019-2020, il avait subi une rupture des ligaments croisés lors de l’exercice 2020-2021 qui l’empêchera de retrouver son meilleur niveau. Si cela ne s’est pas trop vu lors de la saison 2021-2022 où il a été performant en tant que finaliste de la Ligue des Champions avec les Reds, l’année suivante a été grandement compliquée et s’était conclue par la triste 5e place des Reds en Premier League. Revenu à un bon niveau la saison dernière, Virgil van Dijk a encore élevé un peu plus la consistance de ses performances sur les derniers mois et c’est tout Liverpool qui s’en voit bonifié. Leader de la Premier League et de la Ligue des Champions, le club des bords de la Mersey avance à vive allure et le doit en partie au natif de Breda.

Virgil van Dijk a un tournant

«La performance de Van Dijk aujourd’hui était incroyable ! Il a fait passer Erling Haaland pour Alf-Inge Haaland (son père ndlr) ! Le meilleur attaquant contre le meilleur défenseur central devrait être une grande bataille, mais c’est tellement facile pour lui. C’est le meilleur défenseur central que nous n’ayons jamais vu en Premier League. […] Tous les grands défenseurs du passé ont eu des attaquants qui leur posaient des problèmes, mais qui en pose à Van Dijk ? Il vient de jouer contre Mbappé et Haaland au cours des quatre derniers jours et il les a joués avec une telle facilité qu’il aurait pu jouer avec un cigare», a d’ailleurs salué Jamie Carragher, la légende des Reds, sur ses réseaux sociaux après le match de dimanche contre Manchester City.

Épanoui aux côtés d’Ibrahima Konaté dans le 4-2-3-1 d’Arne Slot mais capable de briller avec un autre partenaire comme dimanche avec Joe Gomez, Virgil van Dijk, qui était l’un des relais de Jürgen Klopp, est totalement fan de son nouveau coach. «C’est solide. On sent qu’on fait de bons progrès. Je veux être là à la fin de la saison – c’est l’objectif et on ne peut pas penser à ce qu’il y aura en janvier ou en février. Maintenant, c’est Newcastle et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour être prêts pour un grand match là-bas aussi», a-t-il déclaré. Car oui, Virgil van Dijk arrive à un tournant de son aventure avec les Reds. En fin de contrat cet été, il discute d’un nouveau bail même si rien n’est signé pour le moment. Restera-t-il ou changera-t-il d’air ? Le doute est en tout cas présent et Liverpool entend bien profiter à fond de l’un de ses hommes forts au moins jusqu’à la fin de la saison.