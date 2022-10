Scandale à la FFF, affaire Pogba : Didier Deschamps lâche ses vérités

La suite après cette publicité

Le climat autour de l'équipe de France est bien moins doux que la météo du mois d'octobre. Entre les blessures qui s'accumulent, les scandales qui agitent la Fédération française de football, l'affaire d'extorsion dont a été victime Paul Pogba, les polémiques et autres révélations s'enchaînent ou s'entremêlent. Au grand dam de Didier Deschamps, sélectionneur certes habile face aux médias mais obligé de déminer beaucoup de sujets sensibles.

Interrogé par Brut, pour ce qui sera sa dernière intervention médiatique avant le 9 novembre prochain, date de livraison de la liste de joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde au Qatar, Deschamps est revenu sur les affaires qui touchent la FFF et son président Noël Le Graët, en remettant en cause certaines infos, qui avaient été révélées par So Foot dans son numéro consacré à la Fédération française de football. Pour DD, il ne faut pas croire tout ce qui est raconté, dans le domaine du sportif, celui qu'il maîtrise, précisons-le.

« Des choses lunaires »

« On est dans le buzz permanent, les réseaux sociaux. Je n'y suis pas, je suis déconnecté de ça. (…) Souvent, trop souvent, de plus en plus, on s'appuie sur des infos qui ne sont pas des infos. Et la vérité il n'y en a qu'une. Il y a plusieurs versions, mais qu'une vérité. (…) En ce qui concerne l'aspect sportif et ce qui a été dit sur l'aspect sportif, il y a des choses qui sont lunaires, qui sont inexistantes. Mais parfois c'est comme ça. Je ne vais pas remettre en cause. A qui on accorde du crédit ? Moi j'ai bien vu. J'ai eu l'occasion d'être dans les médias, et je l'ai fait pour ça à un moment - je ne suis pas resté longtemps – pour voir comment on traite l'actualité. Déjà à l'époque, maintenant ça s'est développé avec la multiplication des médias, comment certains peuvent avoir la certitude de détenir la vérité parce que le copain du copain, il paraît, on m'a dit, et c'est comme ça ? De s'attribuer une vérité qui n'est pas. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible à l'extérieur que vous ayez les éléments dont nous on dispose à l'intérieur. »

Didier Deschamps conteste clairement une partie des faits relatés, même s'il ne détaille pas ceux en question dans son discours. De même, il est très attentif à ce qui a été raconté concernant Paul Pogba, dont l'affaire a été médiatisée depuis la plainte déposée et aussi les révélations promises par son frère. Deschamps ne veut pas entendre parler d'une quelconque histoire concernant Kylian Mbappé. « C'est la seule et unique affaire, où il est victime. Quelqu'un qui est victime dans une affaire... (Concernant l'histoire du marabout avec Mbappé:) Oui, non, c'est pas des rumeurs, ce sont des choses erronées. Après, si vous voulez créer des histoires dans les histoires... La seule histoire qui est désormais entre les mains de la justice et d'ailleurs depuis que c'est le cas, avec deux juges d'instruction, il y en a beaucoup moins qui parlent, et qui disent de bêtises. Il est victime. Que ça a été un moment très difficile pour lui, oui. J'échange régulièrement avec lui. C'est quelqu'un qui a un gros mental. Evidemment, lié à sa blessure, c'est pas facile à gérer. Mais psychologiquement, il va bien. » Une bonne nouvelle donc, alors que la Coupe du Monde approche à grand pas.