Joselu révèle son improbable favori pour le Ballon d’Or

Si la saison n’est pas encore terminée, la course au Ballon d’Or a déjà commencé. En remportant la Ligue des Champions, les joueurs du Real Madrid semblent avoir pris une avance sur leurs concurrents. Si Vinicius Júnior et Jude Bellingham apparaissent comme les deux principaux favoris, leur coéquipier du Real Madrid, Joselu, pense à quelqu’un d’autre.

La suite après cette publicité

«Je pense que les gens n’apprécient pas tout ce qu’il (Dani Carvajal) fait. C’est le meilleur arrière droit de l’histoire. Même Cafu, qu’ils ont placé devant lui, l’a dit récemment dans une interview. Je pense qu’il mérite de remporter un prix de ce niveau. Il est clair, et encore plus en raison du fonctionnement de notre pays, qu’il ne se vend pas autant que Vinicius, Bellingham ou Kroos, mais c’est le seul joueur qui a commencé les six matches de Ligue des champions pour Madrid, c’est le deuxième joueur avec le plus de titres et il pourrait être le premier en fonction des départs à la fin de la saison. Il est le MVP d’une finale de Ligue des champions », a-t-il confié au journal madrilène AS. Rappelons que Joselu et Carvajal sont beaux-frères puisqu’ils sont tous les deux mariés à des sœurs jumelles.