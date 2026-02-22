Menu Rechercher
Osasuna-Real Madrid : nouvelle polémique autour de Vinicius Jr

Osasuna 2-1 Real Madrid

La défaite surprise du Real Madrid sur la pelouse d’Osasuna (2-1) ce samedi a été marquée par une nouvelle polémique autour de Vinicius Jr. Selon The Athletic, des chants extrêmement violents visant l’ailier brésilien auraient été entendus dans les tribunes, certains supporters scandant notamment « Vinicius, meurs ». Face à la gravité des faits, la Liga aurait ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur ces accusations, dans un contexte déjà très sensible autour des insultes visant le joueur madrilène.

Cette affaire intervient seulement quelques jours après un autre épisode polémique en Ligue des Champions. Lors du choc face à Benfica, la rencontre avait été brièvement interrompue après que Vinicius a signalé à l’arbitre des propos racistes présumés tenus par Gianluca Prestianni. Le protocole anti-racisme avait alors été déclenché, illustrant une nouvelle fois la répétition des incidents entourant le Brésilien. Deux épisodes rapprochés qui relancent le débat sur la protection des joueurs face aux violences verbales, sur et en dehors des terrains.

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
