PL : José Mourinho craque une nouvelle fois contre la VAR

La 34e journée de Premier League se poursuivait ce jeudi et les cadors du championnat n’ont pas tous été au rendez-vous. Alors que les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer l’ont emporté facilement sur la pelouse d’Aston Villa (0-3), les hommes de José Mourinho ont eux été tenus en échec quelques heures avant au Vitality Stadium de Bournemouth (0-0). Une nouvelle contre-performance des Spurs qui a particulièrement agacé le technicien portugais. Interrogé au micro de SkySports à la fin de la rencontre, José Mourinho n’a pas été tendre avec l’arbitre de la rencontre, lui reprochant une mauvaise décision après une faute dans la surface de Joshua King sur Harry Kane, malgré l'utilisation de la VAR.

«Dans le monde, tout le monde sait que c’est un penalty. Et je dis tout le monde. Ce n’est pas seulement mon opinion, tout le monde dans le monde sait que c’est un penalty. Et quand je dis tout le monde, je dis tout le monde», a insisté le portugais à travers cette anaphore digne de sa réputation. Une nouvelle sortie médiatique pour le Special One qui ne change rien au résultat. Tottenham est désormais 9e au classement et voit petit à petit les places européennes lui échapper.