Les révélations de Mouloud Achour sur sa rencontre avec Kylian Mbappé

Au lendemain du grand entretien de Kylian Mbappé dans l’émission «Clique X» diffusée sur Canal+, les secousses se font encore ressentir sur la planète football, de la France à l’Espagne. Dans les colonnes du Parisien, l’animateur Mouloud Archourd a donné quelques coulisses sur la préparation de ce grand entretien, enregistré la semaine dernière à Madrid.

«On a mis huit ans pour l’avoir. À cette époque, on l’avait eu une dizaine de minutes et sa mère nous avait dit : un jour, on fera quelque chose de plus grand. Depuis, on le relançait tous les six mois et par tous les canaux possibles comme son entourage, le PSG quand il y jouait ou l’équipe de France. Beaucoup de gens étaient sur le coup et on nous a dit : Kylian veut faire une émission qu’il regarde. Il voulait être en confiance. Là, on est dans une émission culturelle et pas purement sportive », a-t-il déclaré.