EdF (F) : Katoto et Diani ont célébré un but en soutien à Aminata Diallo

Les Bleues ont remporté haut la main la deuxième édition du Tournoi de France, remportant leurs trois rencontres et inscrivant 10 buts pour seulement 2 encaissés. Ce mardi soir, les Françaises disposaient des Pays-Bas dans le Stade Océane du Havre (3-1). Si tout se passe bien sur le terrain ce n'est pas forcément le cas en dehors. En effet, des tensions diviseraient le groupe selon L'Equipe, notamment chez les joueuses du PSG, après les différentes affaires concernant Kheira Amraoui, comme celle qui avait vu Aminata Diallo effectuer 36h de garde à vue pour rien.

📸 Buteuse lors de France-Pays-Bas ce mardi soir, Marie-Antoinette Katoto a célébré son but avec un petit geste à l'attention d'Aminata Diallo... Devant Kheïra Hamraoui. — RMC Sport (@RMCsport) February 22, 2022

Au moment de célébrer le premier but, Marie-Antoinette Katoto et la passeuse décisive Kadidiatou Diani ont souhaité envoyé leur soutien à Diallo, leur coéquipière en club, en formant un A avec leurs mains. Un geste dont la signification a été confirmé sur W9 par Diani, tandis que la principale intéressée les a remercier sur les réseaux sociaux. Cet événement survient quelques jours après celui de Caen face au Brésil, lors duquel les deux attaquantes du PSG avait snobé Hamraoui lors de la célébration d'un but.