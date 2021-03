Barça : Pedri va beaucoup mieux

On l'avait quitté grimaçant et sur des béquilles ce week-end lors de la victoire du FC Barcelone à Séville (0-2, 25e journée de Liga). Mais finalement, plus de peur que de mal pour Pedri (18 ans).

Le jeune milieu de terrain s'est entraîné normalement avec le groupe blaugrana ce mardi matin, rapporte Sport. Une bonne nouvelle pour Ronald Koeman dans une semaine cruciale avec la demi-finale retour de Coupe du Roi, un déplacement à Osasuna et le 8e de finale retour de Ligue des Champions à Paris. À noter que le défenseur central uruguayen Ronald Araujo, lui, ne s'est pas entraîné avec ses partenaires.