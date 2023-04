Graham Potter a déjà recalé un club

Un mariage express. Entre Chelsea et Graham Potter, tout est allé très vite. Le technicien anglais a rapidement dit oui aux avances des Blues qui venaient de rompre avec Thomas Tuchel en septembre dernier. Mais l’histoire d’amour entre les Londoniens et l’ancien coach de Brighton n’a duré que 7 mois et 31 matchs. Hier, Chelsea a annoncé la fin de leur union.

Sur le marché, Graham Potter a déjà un prétendant. En effet, le Daily Mail assure que Leicester City, qui vient de virer Brendan Rodgers, le suit. Le média anglais ajoute même qu’il ne serait pas surprenant de le voir sur le banc des Foxes l’an prochain. Mais Potter a refusé le poste, selon la presse anglaise.

