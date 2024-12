Les 6 problèmes du Real Madrid

Tout le monde en parle. En Espagne, comme ailleurs en Europe, le cas Kylian Mbappé fait couler de l’encre. Recrue star du Real Madrid, le Français âgé de 25 ans connaît des débuts très compliqués sous ses nouvelles couleurs. Si ses statistiques sont plutôt honorables, puisqu’il a marqué 10 buts et délivré 2 assists en 19 apparitions toutes compétitions confondues, KM9 n’a pas encore impressionné. Le capitaine des Bleus évolue à un niveau bien en deçà de ce qu’il est capable de faire. Surtout, il a l’air touché mentalement, lui qui a notamment été en échec à deux reprises sur pénalty (face à Liverpool puis Bilbao, ndlr). Mais l’international tricolore veut rectifier le tir.

C’est le message qu’il a envoyé aux supporters, mais aussi à son club et ses coéquipiers. Malgré tout, le Bondynois continue d’être la cible de la presse espagnole, qui multiplie les articles et les débats à son sujet. Mais ce vendredi, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’est plus le seul à s’attirer les foudres des journalistes ibériques. En effet, pour certains, les maux du Real Madrid ne viennent pas uniquement du Français. D’autres personnalités du club sont pointées du doigt, à l’image du préparateur physique Antonio Pintus. Ce dernier, dont les relations avec Carlo Ancelotti se seraient refroidies, est de plus en plus critiqué du fait des nombreuses blessures au sein de l’effectif madrilène.

La gestion surprenante d’Ancelotti

L’entraîneur italien est également au centre des débats. En effet, la Cadena SER a évoqué la mauvaise gestion d’Ancelotti concernant son équipe et plus précisément concernant le choix du tireur de pénalty. «Pour moi, c’est la responsabilité de l’entraîneur car on ne peut pas demander à Mbappé pour le moment de prendre le ballon et de tirer. Il va vouloir l’attraper à cause de tout ce que Mbappé représente», a assuré Jofre Mateu, ancien footballeur et consultant pour la radio. Présent également en plateau, le journaliste Eloy Lancina a, lui, confié : «je ne vais pas demander à Mbappé de s’asseoir sur le banc, mais si vous voyez une énième fois qu’un joueur n’est pas là pendant le match, ne lui donnez pas 90 minutes. Mercredi, le premier changement a été Brahim, qui a remplacé Ceballos.»

Il a ajouté : «puis, à la 70e minute, dans un match que vous perdez 1-0, entrent Modric et Mendy, avec Güler et Endrick (…) Quelqu’un que nous félicitons pour être un grand manager doit prendre des décisions sans que cela implique une mutinerie. Il veut peut-être protéger le joueur (Mbappé).» Outre Ancelotti, certains éléments du groupe sont, eux aussi, dans la ligne de mire de Marca ce vendredi matin. Sans dédouaner Mbappé, qui n’évolue pas à son meilleur niveau, le média ibérique pointe les manques collectifs du Real Madrid, moins fort que l’an dernier malgré l’arrivée de la superstar tricolore. Au même stade de la saison en 2023-24, les Merengues avaient marqué plus de buts (33 en Liga contre 31 cette saison, 13 en C1 contre 9 cette saison).

Mbappé n’est pas le seul responsable

Les champions d’Espagne ne comptaient qu’une seule défaite à cette époque en Liga, contre cinq cette saison. De plus, les Madrilènes ont déjà participé à 3 matches sans marquer cette saison. L’an dernier, cela ne s’était produit seulement que deux fois sur l’ensemble de l’exercice 2023-24. Et pour Marca, Mbappé n’est pas le seul coupable. Le média madrilène indique que Vinicius Jr, absent notamment pour blessure, n’aide pas assez KM9. Rodrygo, blessé à deux reprises, n’a plus marqué depuis le 24 septembre dernier. Il a d’ailleurs surtout trouvé le chemin des filets à 3 reprises en Liga et n’a pas marqué en C1. Jude Bellingham est lui "revenu sur terre" après une année où il avait été buteur à plusieurs reprises.

Bien qu’il ait marqué 4 buts lors de ses dernières sorties en Liga, l’Anglais doit faire mieux selon Marca. Enfin, la publication espagnole ajoute qu’un joker de luxe comme Brahim Diaz, essentiel l’an dernier à chacune de ses apparitions, est moins décisif, lui qui n’a trouvé la faille qu’à une reprise en Liga. Il a aussi été touché physiquement cette année. Le départ de Joselu (18 buts), qui était un remplaçant, est également évoqué. On peut également citer des éléments comme Ferland Mendy ou Aurélien Tchouameni, qui n’était pas à son meilleur niveau avant sa blessure. Mais Marca et la Cadena SER se concentrent sur Ancelotti, Vini Jr, Rodrygo, Brahim, Bellingham et Pintus. En pleine crise, le Real Madrid, qui n’est pas parvenu à se remettre de la perte de Toni Kroos cet été (il a pris sa retraite, ndlr), va vite devoir sortir la tête de l’eau. La solution viendra certainement du groupe.