FC Barcelone : Sergio Agüero est sur un petit nuage

Elle est là, la première recrue du FC Barcelone ! En attendant son ancien coéquipier Eric Garcia, ou même Georginio Wijnaldum, le Kun Agüero a signé avec l'écurie catalane. Un bail de deux ans, avec une clause libératoire de 100 millions d'euros, et un rôle de joker offensif. Selon la presse espagnole, le joueur a accepté de toucher des émoluments relativement peu élevés et est prêt à démarrer la plupart des rencontres sur le banc de touche.

Il va également pouvoir jouer avec celui qui est souvent présenté comme son meilleur ami, en sélection du moins, Lionel Messi. L'arrivée de l'ancien de l'Atlético est d'ailleurs vue comme une bonne nouvelle dans le cadre de la prolongation éventuelle du numéro 10 barcelonais. Quoi qu'il en soit, bon nombre de journalistes se sont réunis au Camp Nou pour écouter parler le Kun, pour la première fois en tant que joueur du FC Barcelone.

Il n'a pas hésité une minute

« Je vais tout faire pour donner le meilleur au club, aider l'équipe à gagner des choses importants. C'est une joie énorme. Depuis que je suis petit j'ai aimé le Barça et depuis que Leo (Messi, NDLR) est là, c'est la meilleure équipe du monde. Ce serait une fierté de jouer ensemble, mais Messi décidera de son avenir. S'il reste, oui je pense qu'on fera tout pour briller, comme on a toujours fait en sélection. Cette saison, j'ai eu un souci au genou, j'ai eu le Covid, puis une rechute. Mais ces derniers mois, j'étais en forme. Le genou va parfaitement bien, j'ai à cœur de prouver que je peux faire ce que j'ai fait avec City. Guardiola m'a dit que j'allais dans la meilleure équipe du monde », a lancé l'Argentin, qui n'a pas encore de numéro attribué.

« Quand la possibilité de rejoindre le Barça s'est présentée, je n'ai pas hésité. Comme je l'ai dit, aucun joueur ne le ferait. Je parle avec Messi tous les jours, mais je ne peux pas te dire de quoi on parle. Le dernier message, il m'a félicité. On se connaît assez, depuis gamins, s'entraîner avec lui tous les jours ça va être bien, avec la sélection on ne s'entraînait pas beaucoup, ça va être plus facile maintenant. D'abord, on va faire une bonne présaison, ensuite la décision du temps de jeu, c'est l'entraîneur qui la prend. Je ne me considère absolument pas comme un titulaire indiscutable, il faut gagner sa place », a conclu le joueur de l'Albiceleste. On notera que Joan Laporta, le président de l'institution catalane, a bien insisté sur le fait que l'arrivée du Kun ne s'est pas faite pour satisfaire Messi mais parce qu'il est « un joueur souhaité et exceptionnel qui a convaincu la direction grâce à sa qualité ». Mais nul doute que Lionel Messi a suivi toute cette opération de très près...