Nantes - Clermont : les compositions officielles

Suite de la 13e journée de Ligue 1 avec Nantes qui accueille Clermont à la Beaujoire. Vainqueurs au finish en milieu de semaine face à Qarabag en Europa League, les Canaris chercheront à enchaîner ce dimanche devant leurs supporters. En face, Clermont reste sur deux matchs sans succès en championnat, les Auvergnats arrivent en terres nantaises avec l’envie d’arracher les trois points. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Antoine Kombouaré doit faire sans Alban Lafont (suspendu), c’est Rémy Descamps qui le remplace. A noter également la titularisation de Ganago qui sera entouré par Simon et Blas en attaque. En face, Pascal Gastien doit faire sans Seidu et Gonalons et opte pour un 3-5-2.

Les compositions

Nantes : Descamps – Centonze, Girotto, Pallois, Merlin – Chirivella, Moutoussamy, Sissoko – Blas (c), Ganago, Simon.

Clermont : Diaw – Ogier (c), Wieteska, Caufriez – Bela, Magnin, Gastien, Khaoui, Borges – Andric, Rashani.

