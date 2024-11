OL : John Textor envoie un tacle à Vincent Labrune

En plein trêve internationale de novembre, l’OL est au cœur de l’actualité en raison de sa situation financière. La DNCG vient de prononcer de lourdes sanctions à son égard ce vendredi. En plus d’un encadrement de la masse salariale et d’une interdiction de recruter, l’OL sera relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison si la situation financière ne parvient pas à s’arranger. Face à cela, John Textor était en conférence de presse.

Durant sa prise de parole, l’actionnaire américain en a profité pour envoyer un petit tacle à Vincent Labrune, président réélu de la LFP : «avec tout le respect que j’ai pour la DNCG, on n’a pas besoin d’aide financière pour maintenir l’OL. Aujourd’hui, on gagne plus d’argent grâce à la Ligue Europa que la Ligue 1. C’est quelque chose que notre président de la Ligue pourrait améliorer», a-t-il lâché.