Premier League : Manchester United rechute à Nottingham Forest

Après avoir fait chavirer Old Trafford en renversant Aston Villa lors de la 19e journée de Premier League (3-2), Manchester United devait confirmer sur la pelouse de Nottingham Forest afin de se rassurer avant le début d’année 2024. Mais alors que l’attaque des Red Devils reste en panne cette saison, ils ont été contraints de faire sans Rasmus Hojlund, malade et forfait à la dernière minute. Rapidement, Forest se montrait d’ailleurs dangereux et Varane était proche de dévier une première occasion contre son camp (11e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Man United 31 20 -5 10 1 9 22 27 15 Nottingham 20 20 -11 5 5 10 24 35

Mais à part cela, il ne s’est rien passé et Forest semblait attendre tranquillement une erreur de la défense mancunienne. De leur côté, les Red Devils n’ont rien produit et l’attaque Garnacho-Rashford-Antony aura été inexistante dans le premier acte. La seconde période démarrait sur de meilleures bases, avec un Manchester United plus présent dans le jeu. Dalot s’offrait même la meilleure occasion jusque-là, mais le Portugais trouvait le montant (55e). Les locaux punissaient dans la foulée. Elanga, l’ex-Red Devil, trouvait Montiel à la limite du hors-jeu… qui pouvait transmettre à Dominguez pour l’ouverture du score (1-0, 64e).

Le match était enfin lancé et Manchester United, puni alors qu’il était dans un temps fort, devait trouver de la ressource pour revenir. Pas abattu par ce but encaissé, MU a ensuite poussé et a profité d’une terrible erreur du gardien Turner, dont la relance a été captée par Garnacho. L’attaquant argentin trouvait Rashford à l’opposé, pour une puissante frappe à ras-de-terre qui remettait les compteurs à zéro (1-1, 77e). Mais l’espoir n’aura duré que cinq petites minutes.

Sur une contre-attaque des Reds, Gibbs-White, complètement oublié par la défense, était servi à l’entrée de la surface et pouvait lâcher une frappe enroulée pour tromper Onana et faire vriller le City Ground (2-1, 85e). Un nouveau revers difficile concédé par Erik ten Hag et ses hommes, qui se retrouvent à la 7e place de Premier League et n’avancent pas au classement. En revanche, Nottingham Forest passe au 15e rang et passera le réveillon du Nouvel An loin de la zone rouge grâce à ces trois points pris.