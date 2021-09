Fabio Cannavaro résilie son contrat avec le Guangzhou FC

Après un peu moins de quatre ans passés sur le banc du Guangzhou FC, Fabio Cannavaro n'est plus l'entraîneur du club chinois, qui a officialisé la nouvelle ce mardi sur le réseau social Weibo. Guangzhou se trouve dans une situation économique délicate liée aux difficultés financières de son propriétaire, Evergrande, promoteur immobilier extrêmement endetté. Le Ballon d'Or et champion du monde 2006, sacré champion national en 2019 et vainqueur de la Supercoupe de Chine en 2018, avait échoué à remporter le championnat l'an passé.

«Après des négociations amicales, le club de football de Guangzhou a décidé de résilier le contrat avec M. Fabio Cannavaro. Depuis novembre 2017, M. Cannavaro est l'entraîneur principal de l'équipe de Guangzhou, menant l'équipe à remporter le champion de la Super Coupe de l'Association chinoise de football 2018, le champion de la Super Ligue de l'Association chinoise de football 2019 et de nombreux autres honneurs. Nous tenons à remercier sincèrement M. Fabio Cannavaro pour ses grands efforts et ses contributions positives à l'équipe de Guangzhou», a précisé le club chinois. Le manager italien a remporté 80 de ses 126 rencontres dirigées avec le Guangzhou FC, pour 23 nuls et 23 défaites.