OM : Bamo Meïté est toujours en salle d’attente

Arrivé la saison passée à l’Olympique de Marseille, Bamo Meïté s’imaginait poursuivre sa progression avec Roberto De Zerbi. Mais pour le moment, c’est tout sauf le cas. Le défenseur ivoirien de 22 ans n’a disputé que 24 minutes cette saison en championnat. Et ce, alors que l’animation défensive marseillaise peine à convaincre. De plus, Meïté n’a pas les faveurs de son coach. « Il ne joue pas par choix technique, Murillo peut évoluer en tant que latéral ou troisième central, je préfère ses caractéristiques. Meïté sait qu’il peut améliorer certaines choses, mais il s’est toujours très bien comporté et n’a pas raté un entraînement. Je suis content de lui », avait expliqué De Zerbi en septembre dernier.

Mais au-delà de cette confiance inexistante, l’ancien Lorientais est touché, comme l’indique La Provence. Psychologiquement, puisqu’il a été victime - comme Faris Moumbagna et Jean Onana - d’une fusillade tout près de La Commanderie, en mai dernier. Et sur le plan physique, après une entorse de la cheville contractée en mars. Suite à une pénurie en défense, Meïté était revenu un peu vite de blessure. Il a longtemps traîné cette gêne, que ce soit en préparation estivale ou après le début de la saison. Mais depuis plusieurs semaines, une nette amélioration a été aperçue par les intimes de La Commanderie. « Il montre un très beau visage. Le début de la saison a été compliqué, il devait partir, rester… On le voit heureux, libéré, travailleur », révèle une source pour La Provence. De là, à ce que Roberto De Zerbi lui offre enfin sa chance ? Il faudra patienter après la trêve pour le savoir.