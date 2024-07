Real Madrid : Andriy Lunin prévient Thibaut Courtois

Mis en concurrence avec Kepa Arrizabalaga alors que Thibaut Courtois était victime d’une longue blessure, Andriy Lunin s’est imposé comme le nouveau titulaire dans les buts du Real Madrid la saison dernière. Ses prestations, notamment en Ligue des Champions, ont convaincu tout le monde et la direction madrilène lui aurait même proposé une prolongation de contrat.

La suite après cette publicité

Mais l’Ukrainien ne semble pas enclin à accepter une place de numéro 2 dans la hiérarchie et reste à l’écoute des offres émanant de l’extérieur. Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2025, le portier de 25 ans s’est exprimé sur son avenir et a assuré être prêt à rester au Real Madrid… mais désire jouer. «Je veux rester au Real Madrid… et je veux jouer, j’ai déjà été clair sur ça», a lâché le portier madrilène au micro d’El Chiringuito.