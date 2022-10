Real Madrid - FC Barcelone : Carlo Ancelotti encense Karim Benzema

La suite après cette publicité

Buteur contre le FC Barcelone, Karim Benzema s'est offert un nouveau succès lors d'un Clasico (2-1), et ce, à la veille de la cérémonie du Ballon d'Or. Avant de découvrir le classement officiel, Carlo Ancelotti a tenu à encenser son attaquant français et espère qu'il remportera la récompense individuelle suprême.

«On a eu un bon contrôle du match, on a assuré derrière, on a su attaquer. On aurait pu marquer le troisième avec Karim, après, on a géré quand le Barça a tenté de revenir dans le match. Karim a eu des problèmes physiques, mais il revient très bien, il a joué très bien. S'il gagne demain... on va faire la fête (le Ballon d'Or)», a expliqué le technicien madrilène, en français, au micro de BeIN Sports. Réponse dès demain.