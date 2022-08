Crampons PUMA : un nouveau modèle épuré pour la Future

PUMA a présenté un nouveau coloris plus épuré, composé majoritairement de blanc et de gris, pour la Future comprise dans le First Mile Pack.

Décidément, PUMA est en forme olympique en ce moment. Alors que l'équipementier allemand a récemment sorti son nouveau pack comprenant un nouveau coloris pour l'Ultra mais aussi pour la Future, voilà que la marque au félin présente déjà un nouveau modèle pour les crampons que portent par exemple Neymar Jr ou encore James Maddison. Il s'agit là d'une paire comprise dans le First Mile Pack.

La suite après cette publicité

À lire aussi : quels crampons choisir pour un milieu de terrain ?

Un look simple...

Terminé le noir associé au vert pour un rendu plus sombre, place à la lumière pour ce nouveau modèle de Future, dominé par un mélange de blanc et de gris. PUMA a fait le choix d'y mêler une touche de rouge bien subtile donnant encore plus de caractère à cette paire.

On retrouve ainsi le rouge sur le logo de la firme allemande, situé au niveau du bout de la chaussure, mais aussi sur le talon. Même constat pour l'inscription FUTURE et toutes les technologies qui l'accompagnent sur cette paire, sur la partie avant.

... et élégant à la fois

En regardant de plus près ces crampons, on s'aperçoit, sur les flancs, que le gris et le blanc sont séparés par une sorte de dégradé avec des rayures verticales. De quoi offrir un rendu visuel plutôt agréable pour les yeux et qui devrait globalement être assez réussi pour les puristes.

À noter que l'on retrouve le gris sur les lacets de cette Future, mais aussi au niveau de la chaussette. Ces nouveaux crampons sont en tout cas déjà disponibles sur FOOT.FR !