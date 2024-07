PSG : Xavi Simons s’est mis d’accord avec le Bayern Munich

L’été de Xavi Simons va être animé. Actuellement à l’Euro 2024 avec les Pays-Bas, l’attaquant néerlandais jouera la qualification de son pays en quarts de finale contre la Roumanie, ce mardi (18 heures). Mais en parallèle, le joueur qui appartient au Paris Saint-Germain est dans un flou total concernant son avenir en club. Prêté au RB Leipzig par le Paris Saint-Germain, il ne sera pas retenu dans le groupe de Luis Enrique la saison prochaine et se dirige encore vers un nouveau club.

La suite après cette publicité

L’ailier de 21 ans se verrait bien rester outre-Rhin pour poursuivre sa carrière, lui qui sort d’une très belle saison en Bundesliga ponctuée de 8 buts et 11 passes décisives en 32 rencontres de championnat. Récemment, il avait d’ailleurs confié : «j’étais content à Paris. Il y a des trucs qui se sont passés, mais quand même. J’étais à Leipzig cette année. Après l’Euro, on verra. Je vois aussi que les supporters me souhaitent le meilleur tout le temps».

À lire

Bayern : les détails du salaire proposé à Xavi Simons

Xavi Simons d’accord avec le Bayern, mais…

Ainsi, le Bayern Munich avait décidé de passer à l’action pour se l’offrir et les choses ont évolué positivement. Selon les informations de Sky Sports Allemagne, les dirigeants du Bayern Munich se sont mis d’accord avec Xavi Simons sur la durée d’un potentiel contrat, ainsi que sur la question salariale. Le Rekordmeister est toujours en négociations concrètes avec le Paris Saint-Germain, où Xavi Simons est encore sous contrat jusqu’en 2027.

La suite après cette publicité

Mais le portail allemand précise que, même en cas d’accord avec le Bayern Munich, Xavi Simons n’a pas encore décidé pour quel club il allait évoluer la saison prochaine. Si le club munichois garde un avantage avec cet accord, un maintien au RB Leipzig est également envisageable. Un feuilleton qui pourrait rapidement prendre fin si les Oranje venaient à se faire éliminer contre la Roumanie, dès les huitièmes de finale de l’Euro 2024, mardi soir (18 heures).