PSG : le maillot de Lionel Messi déjà en rupture de stock

La folie à l'état pur. Voilà ce qu'a provoqué, parmi les supporters du Paris Saint-Germain, l'arrivée de Lionel Messi (34 ans) à Paris ce mardi avant l'officialisation du recrutement de l'Argentin dans la soirée. Les fans du club de la capitale se sont rués en masse sur les différents lieux de passages de la Pulga, que ce soit à l'Hôpital Américain de Neuilly, au Parc des Princes ou encore à l'hôtel de Messi, au Royal Monceau.

Alors que le maillot du nouveau numéro 30 parisien était déjà disponible à la vente en ligne sur le site officiel du PSG quelques minutes avant l'annonce officielle de cette arrivée historique, ce nouveau produit a rapidement été victime de son succès. En l'espace d'une heure environ, il était effectivement impossible d'acheter le maillot floqué «Messi 30» sur internet, un fait constatable pour la tunique domicile plus globalement. Seuls le maillot extérieur taille enfant et en XS pouvait être ajouté au panier virtuel. Nul doute que les supporters rouge et bleu seront très nombreux devant la boutique officielle du Paris SG sur les Champs-Elysées dès mercredi matin. Et ce probablement bien avant l'ouverture officielle (9h), dans le but de se procurer le maillot qui pourrait bien devenir très rapidement une denrée rare sur le marché.