CdM des clubs : l’incroyable jackpot perdu par le Barça

Hier soir, le Barça a perdu plus qu’une qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Avec cette défaite, les hommes de Xavi ont galvaudé l’opportunité de disputer la première Coupe du Monde des Clubs dans son nouveau format, au dépens de l’Atlético de Madrid, dernier qualifié pour les Espagnols. En effet, les Colchoneros avaient une longueur d’avance sur les Catalans et ne devaient juste pas faire un résultat moins bon que les Barcelonais. Avec deux éliminations, les Madrilènes ont pris le dernier ticket pour la compétition qui se déroulera en fin de saison prochaine (15 juin au 13 juillet 2025) aux États-Unis. Ils vont surtout priver le Barça d’une importante masse financière.

La suite après cette publicité

Les Barcelonais vont devoir s’asseoir sur 50 millions d’euros selon le journal Marca. Une somme qui aurait pu aider le Barça, en difficulté financière depuis de nombreuses saisons. Avec cette qualification acquise par l’Atlético de Madrid, on connaît désormais 11 des 12 représentants européens : Manchester City, Chelsea, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l’Inter, la Juventus, le PSG et les deux clubs portugais Benfica et Porto. Le dernier ticket sera offert au gagnant de la Ligue des Champions de cette année.