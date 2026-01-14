Menu Rechercher
Le Real Madrid négocie l’arrivée d’une pépite pour ce mercato hivernal

Par Max Franco Sanchez
Vinicius Jr et Mbappé @Maxppp

Adrián Arnuncio Baquerín, plus connu sous le nom d’Arnu, va devenir joueur du Real Madrid dans les prochaines heures. L’attaquant de 18 ans, qui évolue du côté de Valladolid en deuxième division espagnole, va ainsi s’engager avec les Merengues et renforcer le Real Madrid Castilla.

Selon Marca, il s’agit d’un prêt avec option d’achat, dont le montant n’est pas encore connu. Les deux clubs sont en train de conclure les derniers détails de l’opération, et il sera la première arrivée hivernale du Real Madrid.

