Barça-PSG : Marc-André ter Stegen n’en veut pas à l’arbitre

De passage en zone mixte après la défaite (1-4) des siens face au Paris Saint-Germain, Marc-André ter Stegen a tenu un discours bien différent de celui de son entraîneur, Xavi. Si ce dernier s’est présenté fou de rage en conférence de presse, frustré par les décisions arbitrales de la soirée, le dernier rempart allemand n’a, de son côté, pas souhaité attribuer cet échec à ces différents faits de jeu. Pour autant, il a reconnu que le carton rouge reçu par Ronaldo Araujo à la demi-heure de jeu avait logiquement changé le cours de ce choc européen.

«L’expulsion conditionne le match. Ça nous laisse à dix. Le PSG a beaucoup de qualités en attaque et dans l’équipe en général. On a quand même été dangereux, malheureusement on n’a pas réussi à marquer. Après, c’est compliqué, ils ont mis des buts qui font mal, surtout celui de Dembélé car on arrive à la pause avec une sensation défavorable. A dix, c’est plus dur de jouer à armes égales mais on a tenté de le faire. Je l’ai dit, je ne pense pas que l’arbitre a joué un rôle dans notre défaite, ce n’est pas arrivé au meilleur moment mais je ne peux pas dire qu’il a raté son match. Il doit prendre des décisions et il l’a fait en son âme et conscience».