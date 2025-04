Real Madrid : ça se complique sérieusement pour Rodrygo

Rodrygo pourrait bel et bien être la première victime du Real Madrid cette saison. Pourtant titulaire indiscutable sous les ordres de Carlo Ancelotti, le Brésilien a rendu une copie décevante lors de la double confrontation contre Arsenal, en Ligue des Champions, qui a conduit à l’élimination madrilène. À l’instar de ses partenaires d’attaque, certes, mais l’ailier de 24 ans affiche une forme plus inquiétante depuis le début d’année 2025, qui est sur le point de compromettre sa fin de saison.

Comme l’informe Marca, le trio Vinicius Jr-Kylian Mbappé-Rodrygo est effectivement en péril. Et c’est le plus jeune des trois qui en paiera les frais. Comme cela avait déjà été annoncé, Carlo Ancelotti avait exprimé sa volonté de changer de système, à l’instar de celui proposé la saison dernière, avec trois milieux de terrain en plus de Jude Bellingham dans le rôle de numéro 10 et donc deux attaquants mobiles. Car l’enjeu est grand face au Barça, qui a déjà humilié le Real Madrid deux fois cette saison : 0-4 en Liga en octobre dernier et 2-5 en finale de la Supercoupe en janvier dernier.

Rodrygo n’y arrive plus

Mais au-delà d’un problème tactique, la forme de Rodrygo inquiète. L’ancien joueur de Santos n’est pas au mieux depuis le début d’année. Jusqu’à présent, Carlo Ancelotti l’a d’ailleurs déjà envoyé sur le banc plusieurs fois, lui qui n’a ni marqué, ni délivré de passe décisive en Liga depuis le 19 janvier, soit 12 matches consécutifs sans être décisif. Seul son but contre l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions est à mettre à son crédit sur cette période.

Marca ajoute que Carlo Ancelotti teste plusieurs systèmes avec Jude Bellingham, Vinicius Jr et Kylian Mbappé, sans Rodrygo. L’Anglais jouerait donc derrière Vini et Mbappé, pour avoir trois milieux de terrain derrière lui, mais il pourrait même jouer sur le flanc droit contre Barcelone, habituellement occupé par Rodrygo. Mais avant cela, Carlo Ancelotti devra d’abord assurer à Getafe pour rester dans la course au titre, en testant surement une partie de sa composition en finale de Coupe du Roi.